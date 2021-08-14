لبنان | رسالة من عون إلى مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ 48 دقيقة

وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة الى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري طلب فيها مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدّت بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتّخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها.

ويقف لبنان اليوم على حافة بركان من غضب شعبي، قد ينفجر في أي لحظة، بل أنه بدأ ينفث دخانه بالفعل في الشارع مع موجات احتجاجات شعبية عارمة عمت، الأربعاء والخميس، كافة المدن والمناطق اللبنانية، وقطعت الطرقات الرئيسية ولاسيما تلك المؤدية إلى العاصمة بيروت، بعد قرار مصرف لبنان بشأن رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل، لما يمثله هذا القرار من كارثة على أحوال اللبنانيين وحياتهم.