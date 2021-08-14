لبنان | إصابات كورونا إلى ارتفاع مستمر.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1498 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 581497، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

في هذا المجال، لفت المدير العام لـ”مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي” الدكتور فراس أبيض، إلى أنّه “لا يمكن أن يأتي الارتفاع الحاد في عدد حالات “كورونا” أمس (2591) في وقت أكثر سوءًا.

فالمستشفيات بالكاد قادرة على الحفاظ على مولّداتها قيد العمل بسبب نقص الفيول، والكثير من الأدوية الحيويّة غير متوفّرة، أمّا الروح المعنويّة بين العاملين في مجال الرعاية الصحيّة، فهي في أدنى مستوياتها”.

وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “لبنان يدخل المستوى 4 من التفشّي المجتمعي”، موضحًا أنّ “عدد الحالات الجديدة الّتي تمّ الإعلان عنها بالأمس، هي ضعف متوسّط عدد الحالات اليوميّة الجديدة في الأسبوع الماضي، ممّا يشير إلى أنّ متحوّر “دلتا” لا يزال ينتشر بسرعة. على الرغم من أنّ هذا كان متوقّعًا، إلّا أنّ رقم الأمس كان بالفعل صادمًا”.