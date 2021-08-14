لبنان | الأمن العام: للإبلاغ عن أي شركة بيع للمحروقات تخزّن البنزين والمازوت

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

طلبت المديرية العامة للأمن العام من المواطنين الإبلاغ عن أيّ شركه أو محطة أو مركز بيع للمحروقات يقوم بتخزين مادتيّ البنزين والمازوت، منعاً للإحتكار.

وذلك عبر الاتصال على الأرقام التالية: ٤٢٧٤٩٠/٠١ – ٦١٢٤٠٥/٠١ – ٦١٢٤٠٢/٠١ – ٦١٢٤٠١/٠١.

في هذا المجال، باشرت قيادة الجيش اللبناني عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادتي البنزين والمازوت.

ولا تزال أزمة المحروقات في لبنان تشتد، حيث أن الشركات المستوردة لا توزعها، وذلك بسبب الخلاف بين الحكومة ومصرف لبنان، حول رفع الدعم عن هذه المادة.

وأقدم العديد من المواطنين على إقفال الطرق أمام المحطات التي رفعت خراطيمها، حيث قطع محتجون الطريق السريع في منطقة شكا في الاتجاهين عند إحدى محطات المحروقات، احتجاجا على عدم تعبئة الوقود للسيارات التي تنتظر، إذ ركن السائقون سيارتهم في وسط مسلكي الطريق السريع، ما تسبب بزحمة سير خانقة.