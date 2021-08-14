لبنان | الجيش يصادر كميات كبيرة من المحروقات المخزنة في البقاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنها باشرت عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادتي البنزين والمازوت.

وأضافت قيادة الجيش في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر بأنه تم “مصادرة ٢٥٥٠٠ ليتر من مادة البنزين المخزنة في احدى المحطات في بلدة بوارج و٥٣٠٠٠ ليتر من محطة في ضهر البيدر.”

وأضافت بأنه ستوزع “كمية ٥٧٠٠٠ ليتر من مادة المازوت التي تمت مصادرتها من محطة في بلدة لالا – البقاع الغربي على المولدات والمشاريع الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية.”