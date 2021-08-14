لبنان | أبو شقرا يناشد: لإيجاد حلّ سريع للبواخر الراسية في عرض البحر

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّه “بعد أن حصل الاتفاق بين وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط والشركات المستوردة للنفط والموزعين ومصرف لبنان، باشرت الشركات المستوردة والموزعين بتوزيع المخزون المتبقي في خزانات الشركات على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد”.

وشدد أبو شقرا في حديث مع “النهار” على أنّ “الشركات النفطية باشرت بالتسليم حسب قدرة كل منها. قسم منها باشر اليوم، والآخر سيبدأ صباح الأحد بشكل استثنائي”.

وتابع أبو شقرا أنّ “المحطات التي لا تزال مقفلة ليس لديها مخزون ولم يصلها بعد الإمداد من الشركات حتى اللحظة”.

وتمنى أبو شقرا “من مصرف لبنان ومن وزارة الطاقة إيجاد الحلّ السريع بالنسبة للبواخر الراسية في عرض البحر بأسرع وقت ممكن، وذلك لتفادي الإشكالات، واستدراك الوضع”.