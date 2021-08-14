لبنان | كهرباء زحلة: لا يمكننا أن نطمئنكم.. وعود تأمين المازوت لم تُترجم عملياً!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت شركة كهرباء زحلة بعض النقاط للرأي العام، وقالت في بيان:

“١- اعتادت الشركة أن تُصارحكم بكل جديد بعيدا عن خلق البلبلة وتتمنى عليكم أخذ كل الاخبار الدقيقة التي تخصّها من خلال بياناتها المنشورة على صفحتها الرسمية.

٢- تبذل الشركة كل الجهود لإعادة التغذية الكهربائية على حالتها السابقة وقد جرى اتصالات مكثفة على أعلى المستويات لتجنّب زحلة والمنطقة الانقطاع الشامل يوم الاثنين المقبل وقد حصلت الشركة على وعود بوجود حلّ يتيح للشركة تأمين بعض الكميات لتفادي الوصول الى العتمة الشاملة.

٣- لا تزال لغاية الساعة حالة المازوت كما كانت عليه منذ يومين ولم تُترجم الوعود عملياً يعد نظراً لصعوبة الوضع ولا يمكننا أن نُطَمئنكم كما كنّا نتمنّى ذلك لأن أي انفراج في أزمة المازوت هو انفراج لكم وللشركة ولموظفيها الذين كلّهم أبناء زحلة والبقاع.

٤- يبقى برنامج التقنين المعلن البارحة ساري المفعول والأولية الآن هي تجنيب منطقتنا شبح العتمة الشاملة الاثنين وسوف نعلمكم بكل جديد فور حصوله.

٥- أي تحسّن في سوق المحروقات سوف يُترجَم مباشرة الى تحسّن في التغذية الكهربائية وإننا سنعيد التغذية بحسب الكميات المتاحة تدريجياً وصولا الى رفع التقنين واعادة التغذية ٢٤/٢٤ “.