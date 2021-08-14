لبنان | وزارة الصحة توضح حيثيات تحديد سعر الصرف للأدوية غير المدعومة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان بها، أن “القرار الصادر عن الوزير الدكتور حمد حسن بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة بنسبة 65 في المئة من سعر الصرف في الأسواق اللبنانية (13650 ليرة لبنانية)، أتى بعد دراسة تبين فيها إمكان حسم 35 في المئة من هذا السعر موزعة كالآتي:

– احتسبت نسبة ال15 في المئة التي كان يؤمنها المستوردون وفقا لمبدأ ال15_85 والتي كانت تتحملها الشركات الأم عن غالبية المستوردين تجاوبا مع الوضع الإستثنائي الذي يمر فيه لبنان.

– احتسبت نسبة ال20 في المئة التي كان يلحظها المستوردون بدل تسويق ومؤتمرات علمية للأطباء وعروض خاصة للصيادلة؛ ويمكن الاستغناء عن هذا البدل كمساهمة من المستوردين بالمسؤولية الوطنية في الظرف الصعب الراهن.

– كما أتى القرار بعد إجراء مقارنة مع الملفات المقدمة للاستيراد الطارئ والتي أظهرت فارقا بالأسعار لمنتجات صيدلانية موثوقة رديفة، ما قد ينعكس تلقائيا على أذونات إستيراد مستقبلية.

– تذكر الوزارة بأن الأسعار ستعدل كل شهر أو كل ما دعت إليه الحاجة بموجب تعميم يصدر عنها، وتتطلع إلى المزيد من التعاون الإيجابي من الشركات في هذا المجال”.