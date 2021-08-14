لبنان | إليكم آخر توقعات الطقس للأيام القادمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب واعتيادي، ودرجات الحرارة مستقرة تتمحور حول المعدلات الموسمية، فيما الأجواء تكون مشمسة تتحول إلى غائمة جزئياً في بعض المناطق مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي محلي شمالا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٨ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة

– الجو : قليل السحب يتحول غائم جزئياً

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١١ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الى متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس صفيف معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٣ درجة ، من ١٧ الى ٣٥ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س.

الاثنين: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع ضباب محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س.