لبنان | عون: مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 1:22 مساءً

قال رئيس الجمهورية ميشال عون لوفد شبابي: “الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدماً في معالجة تداعياتها”.

وتابع: “قراري الراسخ هو تحمّل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل وتلطّى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمّل ما يترتّب عليه من واجبات”.

وأضاف: “أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جوبه بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلاّ وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محلياً ودولياً”.

وأكد عون أن “ون، فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين”.