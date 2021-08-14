لبنان | هذا موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية والشهادة المتوسطة للطلبات الحرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ونتائج الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة ستصدر عند الخامسة من بعد ظهر الإثنين المقبل الواقع فيه ١٦ آب ٢٠٢١.

وكشف أن تسليم الإفادات للتلامذة الراغبين بالسفر حصرا سوف يتم إبتداء من صباح الثلاثاء في ١٧ آب ٢٠٢١، في مبنى دائرة الامتحانات الواقع في المدرسة النموذجية في بئر حسن. ودعا المرشحين المسافرين إلى اصطحاب وثائق إثبات السفر للحصول على إفاداتهم.