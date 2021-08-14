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لبنان | عبدالله: التحذير من التفلت الأمني أصبح حقيقة مؤلمة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بلال عبدالله

غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر:

“التحذير من التفلت الأمني والذي كنا قد أشرنا إليه عند مقاربة الأوضاع أصبح حقيقة مؤلمة.
ومع أعتراضي على هذا الأسلوب ألا أن المسؤولية تقع على من يعرقل الحلول والمعالجات،ويمنع تشكيل حكومة اصلاحية إنقاذية وليس حكومة محاصصة.

مستحيل الفصل بين الأمن الوطني والأمن الصحي والأجتماعي للناس.”

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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