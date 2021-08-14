لبنان | على وقع الأزمات.. هكذا افتتح دولار السوق السوداء!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 10:00 صباحًا

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ما بين 20300 و20350 ليرة لكل دولار بعد أن سجل أمس الجمعة 20900 و21000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبدأ الدولار موجة صعود جديدة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة رجل الأعمال اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي، بدل حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.