لبنان | تعديل من شركة طيران الشرق الاوسط على بعض الاجراءات المتعلقة بالقادمين الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - أعلنت شركة “طيران الشرق الاوسط” -الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، تعديل بعض الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان، وفق ما يلي:

– على جميع الركاب القادمين الى لبنان باستثناء الاطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها و خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول الى لبنان، وان يظهروا نتيجة الفحص مع الزام وجود QR Code من ضمنه، عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters. ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن الطائرة.

تستثنى فحوص ال PCR الصادرة من: الولايات المتحدة الاميركية، كندا، أوستراليا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، اليابان وجميع الدول الاوروبية من وجود QR Code.

تعدل استثناءات اجراء فحص الPCR لتشمل ما يلي:

– الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في اليوم نفسه خلال الاسبوع التالي، ويخضعون لفحص PCR فور وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

– الركاب الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح Covid-19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط)، فترة لا تقل عن أسبوعين.

– الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة تسعين يوما تسبق تاريخ سفرهم الى لبنان بعد إبرازهم وثيقة رسمية تثبت ذلك.

– تعدل استثناءات الحجر الفندقي لتشمل ما يلي:

1 – الركاب الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في اليوم نفسه خلال الاسبوع التالي، إضافة الى إعفائهم من اجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، و يخضعون لفحص PCR فور وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

2 – البعثات الدبلوماسية الوطنية والاجنبية وعائلاتهم على أن تلتزم الحجر لمدة أربعة أيام في مقر إقامتها.

3 – الركاب الذين سبق أن تلقوا جرعة واحدة على الاقل من أي لقاح Covid-19 دون تحديد للمدة.

4 – الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعين يوما قبل تاريخ سفرهم الى لبنان، بعد ابراز وثيقة رسمية تثبت ذلك.

5 – الركاب العابرون برا الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت.

6 – الركاب القاصرون دون 18 سنة، سواء أكانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم.

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