لبنان | إقفال مؤقت لمعبر العبودية.. والسبب!

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 12:33 صباحًا

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الأمن العام اللبناني أقفل معبر العبودية الحدودي في شكل موقت، محولا حركة الدخول إلى معبر العريضة الحدودي، إثر العطل الذي طرأ على المولد الكهربائي الخاص بسنترال العبودية في عكار، حيث توقفت بعد ساعات قليلة، بطاريات الـups في السنترال عن العمل، ما تسبب أيضا بفصل نظام الأمن العام الإلكتروني على معبر العبودية الحدودي عن المديرية العامة في بيروت.