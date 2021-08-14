اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | إقفال مؤقت لمعبر العبودية.. والسبب!

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2021 12:33 صباحًا

معبر العبودية

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الأمن العام اللبناني أقفل معبر العبودية الحدودي في شكل موقت، محولا حركة الدخول إلى معبر العريضة الحدودي، إثر العطل الذي طرأ على المولد الكهربائي الخاص بسنترال العبودية في عكار، حيث توقفت بعد ساعات قليلة، بطاريات الـups في السنترال عن العمل، ما تسبب أيضا بفصل نظام الأمن العام الإلكتروني على معبر العبودية الحدودي عن المديرية العامة في بيروت.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا