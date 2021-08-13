لبنان | أيها اللبنانيون تجهزوا.. موجة حرّ جديدة على الأبواب!

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توقعات الطقس
أفادت “مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية”، بأنّه “يُتوقَّع تأثّر لبنان بموجة حر جديدة من 20 آب 2021 ولغاية آخر الشهر الحالي، بحيث تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدّلها، أي 40 درجة بقاعًا و35 درجة ساحلًا، على أن يبقى الطقس على حاله من اليوم ولغاية 20 آب”.
وأشارت في بيان، إلى أنّ “مؤشّر الحرائق سيرتفع بحدّة”، منبّهةً من “حدوث الحرائق في مختلف المناطق اللبنانية”. ولفتت إلى أنّ “للأسف، تأتي هذه الموجة الحارّة لتزيد الأزمة الّتي يعاني منها اللبنانيّون والمزارعون من ارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم توفّر المحروقات على أنواعها”.
وأكّدت المصلحة أنّ “من المعلوم أنّ المزارعين يعانون من مشاكل كبيرة تتسبّب بارتفاع أسعار المنتوجات الزراعيّة”، متسائلًا: “هل سيتمكّن المزارعون من الحصول على المازوت، لضخّ المياه ولريّ المزروعات خلال موجة الحر؟”.