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لبنان | أيها اللبنانيون تجهزوا.. موجة حرّ جديدة على الأبواب!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

توقعات الطقس

أفادت “​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​”، بأنّه “يُتوقَّع تأثّر ​لبنان​ بموجة حر جديدة من 20 آب 2021 ولغاية آخر الشهر الحالي، بحيث تعود ​درجات الحرارة​ إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدّلها، أي 40 درجة بقاعًا و35 درجة ساحلًا، على أن يبقى ​الطقس​ على حاله من اليوم ولغاية 20 آب”.

وأشارت في بيان، إلى أنّ “مؤشّر ​الحرائق​ سيرتفع بحدّة”، منبّهةً من “حدوث الحرائق في مختلف المناطق اللبنانية”. ولفتت إلى أنّ “للأسف، تأتي هذه الموجة الحارّة لتزيد الأزمة الّتي يعاني منها اللبنانيّون والمزارعون من ارتفاع سعر صرف ​الدولار​، وعدم توفّر ​المحروقات​ على أنواعها”.

وأكّدت المصلحة أنّ “من المعلوم أنّ المزارعين يعانون من مشاكل كبيرة تتسبّب بارتفاع أسعار المنتوجات الزراعيّة”، متسائلًا: “هل سيتمكّن المزارعون من الحصول على ​المازوت​، لضخّ المياه ولريّ المزروعات خلال موجة الحر؟”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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