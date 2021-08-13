لبنان | رؤساء بلديات النبطية اقتحموا مبنى التغذية والتحويل في كهرباء لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 8 دقائق

اقتحم عدد من رؤساء بلديات منطقة النبطية وبمواكبة شعبية مبنى التغذية والتحويل في مؤسسة كهرباء لبنان، الكائن عند دوار كفررمان – النبطية، احتجاجا على الاجحاف والظلم الذي تعانيه المنطقة بسبب التقنين الكهربائي القاسي بحيث يتم التغذية ساعة كل 6 ساعات، في ظل اطفاء اصحاب المولدات الخاصة لاشتراكاتهم بحجة نفاذ مادة المازوت .

وقال رئيس بلدية كفررمان هيثم بوزيد ” اننا نعاني من ازمة خانقة ناتجة عن تقنين ظالم وقاسي للتيار الكهربائي، وحضرنا اليوم الى هنا وألتقينا الموظفين واجرينا اتصالا هاتفيا بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ولكنه اقفل الخط بوجهنا عندما علم اننا رؤساء بلديات النبطية، وهذا تصرف غير مقبول”.