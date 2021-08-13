لبنان | بهاء الحريري: أنا وزوجتي حسناء ملتزمون بمساعدة اللبنانيين مهما كان ذلك ممكنًا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 7:26 مساءً

غرّد رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه الخاص على “تويتر”:

“تستمر هذه المنظومة الفاشلة في التعدي على حقوق الإنسان الأساسية وحقوق الشعب اللبناني وتفرض من خلال تقاعسها شبح الموت الذي يلقي بثقله على أكتافهم، كما قاد المستشفيات إلى مكان مظلم، حيث لم تعد قادرة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين”.

وأكد بهاء الحريري: “أنا وزوجتي حسناء ملتزمون بمساعدة اللبنانيين مهما كان ذلك ممكنًا، ولهذا السبب قدمت مؤسسة نوح تبرعات للمستشفيات المتضررة في تفجير بيروت وإلى الجامعة اللبنانية الأميركية للمساعدة في اللقاحات أثناء جائحة كورونا”.

وأضاف: “أدعو جميع اللبنانيين الذين لديهم القدرة المالية إلى المساعدة في هذه الأوقات الصعبة. نحن جميعًا لبنانيون ويجب أن نتحد للمساعدة خلال هذه المرحلة العصيبة”.