لبنان | أزمة الكهرباء تجبر الـ”سيتي مول” على إقفال أبوابه!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت إدارة المركز التجاري Mall City “الإقفال نتيجة أزمة الكهرباء”، وقالت في بيان:

“جانب المستفيدين من عقد وضع مساحة قيد التصرف في المركز التجاري Mall City، نظرا إلى الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تسود لبنان في الوقت الراهن، ومن تداعياتها الأصعب انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي الذي من المفترض أن تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان، وقد تفاقمت الأزمة نتيجة عدم توافر المحروقات، لا سيما مادة المازوت الضرورية لعمل مولدات الكهرباء الخاصة بالمركز التجاري Mall City، وذلك رغم محاولاتنا الحثيثة للتزود بهذه المادة، إضافة إلى اتخاذنا ما في وسعنا من التدابير الاحترازية للحد قدر الإمكان من تداعيات الأزمة المذكورة بكل تشعباتها”.

أضاف البيان: “أمام هذا الواقع القاهر، وعملا بأحكام المادة التاسعة من النظام الداخلي المرعي الإجراء التي تجيز إقفال المركز التجاري بشكل موقت في الحالات الضرورية والجدية، تجد إدارة المركز التجاري نفسها مضطرة إلى اتخاذ القرار الاستثنائي بإقفال المركز التجاري Mall City، ابتداء من الغد في 14/08/2021 على أن يعاود النشاط حين توفر الطاقة الكهربائية بالحد الأدنى المطلوب. وستبقي إدارة المركز التجاري التواصل معكم للوقوف على التطورات واتخاذ القرارات المناسبة مع الشكر على تفهمكم”.