لبنان | عون دعا مجلس الوزراء للانعقاد للضرورة القصوى.. “حاكم المركزي مصرّ على موقفه”!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 6:36 مساءً

أعلنت رئاسة الجمهورية عبر “تويتر” أن:

“الرئيس عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً إلى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور”.

وأضافت الرئاسة أن الرئيس عون أشار في رسالة الدعوة إلى أن “حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد”.

وتابعت: “المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى”.