لبنان | رئيسة “مؤسسة نوح” حسناء الحريري تتبرع بمبالغ كبيرة لعدد من المستشفيات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 6:08 مساءً

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، ساهمت رئيسة “مؤسسة نوح” حسناء الحريري، بمبلغ ١٨٠ ألف دولار أميركي لثلاث مستشفيات تضررت بشدة من الانفجار وهي: مستشفى الجعيتاوي، مستشفى الوردية، ومستشفى السان جورج وذلك لتقديمها الرعاية الأساسية للضحايا.

جاءت فاجعة انفجار مرفأ بيروت على رأس الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا الذي أثر بشدة على نظام الرعاية الصحية في لبنان، مما أدى إلى نقص حاد في التجهيزات الطبية فضلًا عن هجرة مئات الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية الصحية.

سيساهم هذا التبرّع في توفير المعدات الطبية العاجلة لهذه المستشفيات، كما يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء البلاد من خلال دعم المؤسسات الطبية المحلية التي تعمل بجهد كبير طوال الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق قالت رئيسة “مؤسسة نوح” حسناء الحريري” كان أثر انفجار مرفأ بيروت مدمّراً على قطاع الرعاية الصحية في المدينة، مسؤوليتنا هي المساهمة بأفضل ما في وسعنا لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للشعب اللبناني خلال هذه الأوقات الصعبة “.

كما قدمت السيدة حسناء الحريري مليار ليرة لبنانية لمستشفى “الكرنتينا” الحكومي، وقد أعلنت عن المبلغ المقدّم خلال حلقة “Le bal du cedre” عبر “صوت بيروت انترناشونال” وMTV والتي سعت إلى تأمين التبرعات والمساعدات للمتضررين من الانفجار ولأهالي الضحايا الذين رحلوا في يوم 4 آب المشؤوم.

وتجدر الإشارة إلى أن “مؤسسة نوح” هي منظمة لبنانية لا تبغى الربح هدفها إحداث تغيير مستدام على كافة الأراضي اللبنانية من خلال مبادرات إستراتيجية سريعة الاستجابة وطويلة الأمد. وتتمحور المؤسسة حول تحفيز إمكانات الشعب اللبناني من خلال المشاريع المدنية والقروية.