لبنان | دياب يطلب بذل الجهود لمساعدة الطلاب في الخارج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 4:54 مساءً

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب كتابًا إلى وزارة الخارجية والمغتربين لطلب التعميم على البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية لبذل الجهود لتمكين الطلاب في الخارج من متابعة دراستهم، جاء فيه:

“في إطار متابعة أوضاع الطلاب اللبنانيين في الخارج مع بداية العام الجامعي الجديد وتمكينهم من متابعة دراستهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، يطلب إليكم التعميم على البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بذل الجهود لدى الجمعيات الحكومية وغير الحكومية وإدارة الجامعات وأبناء الجالية الميسورين لحثهم على تقديم المساعدة للطلاب في الخارج، وكذلك السعي لتمديد المهل المعطاة لدفع الأقساط وتخفيضها عند الإمكان.”