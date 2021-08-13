لبنان | قاصران بقبضة الأمن لقيامهما بالعديد من عمليات السرقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 23 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه ضمن إطار الخطّة المتّبعة من قبل مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي لكشف وتوقيف المُجرمين، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة عمليّات السرقة في بلدة البيسريّة، توصّلت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 28/7/2021 إلى التعرّف على أحد السارقين القاصرين وأوقفته في البلدة المذكورة ويدعى: ر. م. (مواليد عام 2007، لبناني الجنسيّة).

وكشفت في بيان، أنه بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه وبأنّه أقدم على ارتكاب 20 عمليّة سرقة بتواريخ مختلفة في خلال الأشهر الثلاثة المُنصرمة في البيسريّة وقعقعيّة الصنوبر وشملت: كابلات نحاسية، بطاريّات سيارات، أغطية شبكات الصرف الصّحي (ريغارات) عن أوتوستراد صيدا – صور، وقساطل حديديّة، وشبك حديدي، وأجهزة كومبيوتر، وغيرها… كما وأضاف أنّه نفذّ هذه السرقات بالاشتراك مع قاصرٍ آخر يدعى: ح. خ. (مواليد عام 2005، مكتوم القيد).

وأفادت المديرية العامة بأنه في بلدة البيسريّة، وبالتاريخ عينه، تمكنّت دوريّة من المفرزة من إلقاء القبض عليه.

وبحسب البيان، فقد أودع الموقوفان القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.