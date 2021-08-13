لبنان | شبان ينصبون خيما على الطريق العام في عكار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 4:10 مساءً

نصب شبان بلدة البيرة في عكار عددا من الخيم الى جانب الطريق العام احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية الصعبة وفقدان المازوت والبنزين والادوية وغيرها.

ولفت الناشط محمد المسلماني الملقب الى ان “الاعتصام سيكون متواصلا وهو دعوة مفتوحة الى الجميع للمشاركة في وجه هذه الطبقة الحاكمة الظالمة التي أوصلت الناس الى اليأس والانتحار”.

وقال: “ان بلدتنا والعديد من البلدات تعيش من دون كهرباء وحالات العوز والفقر منتشرة بشكل رهيب”.

وناشد “أبناء عكار عدم السكوت عن حقوقهم”، وسأل: “لماذا يتعاملون مع منطقتنا بطريقة مختلفة عن المناطق الاخرى؟. هل من المعقول الاف العائلات تمضي ليلها في العراء والظلام هربا من الحر و”البرغش” وغيره وتحرم مادة المازوت الى اشتراكات”.

واشار الى ان “لا قطع للطرق”، مبديا استياءه “من لجوء البعض الى هذا الاسلوب لأنه يضاعف معاناة اهلنا”.