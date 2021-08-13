لبنان | حسن بحث ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي تأمين الأدوية الأساسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن إجتماعا مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه تناول مجالات وبرامج التعاون في المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير حسن في تصريح “أن الإجتماعات واللقاءات المثمرة مستمرة مع فريق البنك الدولي لا سيما المدير الإقليمي ساروج كومار جاه الذي يقف دائما إلى جانب المجتمع اللبناني في الأزمات الصحية التي يمر بها”.

وتابع:” في ظل التحديات الجديدة التي تعرض صحة المواطن للخطر، تم البحث في مواضيع متعددة بدءا من كيفية مساعدة البنك الدولي لوزارة الصحة العامة لتأمين أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة بشكل طارئ عبر المؤسسات أو الشركات الأم، إضافة إلى دعم البنك الدولي لشراء المزيد من اللقاحات تمهيدا للعودة الآمنة إلى المدارس، فضلا عن استكمال رفع جهوزية المستشفيات الحكومية لتتمكن من مواكبة التحديات الكثيرة التي لا توفر القطاع الخاص”.

أضاف:”وزير الصحة العامة أن هناك تمنيا على البنك الدولي للمساهمة بتمويل أكبر للقطاع الصحي، من خلال دعم السياسات الشفافة والهادفة لوزارة الصحة والتي تشمل حماية المواطنين اللبنانيين وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية، لأننا نرى أن عمر الأزمة وللأسف، قد يكون أكبر من توقعاتنا”.

بدوره، وصف كومار جاه الإجتماع ب”الجيد” وقال انه “تناول التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاعا لصحي في لبنان بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية المستمرة. وأعلن أن البنك الدولي راغب في الإستجابة لهذه التحديات بأي وسيلة ممكنة بهدف إنقاذ الحياة الثمينة للبنانيين بالتعاون مع وزير الصحة العامة وفريق عمله”.

وأوضح “أن البحث تناول كيفية مساعدة البنك الدولي للوزارة في تأمين الأدوية الأساسية وخطة تلقيح التلامذة والأساتذة عشية الموسم الدراسي المقبل، خصوصا أن عددا كبيرًا من اللبنانيين خسروا عامهم الدراسي السابق”.

أضاف: أن البحث شمل كذلك تعزيز النظام الصحي العام في لبنان من خلال المضي قدما في تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية”، مشيرا إلى أنه أبدى كذلك “اهتماما بدعم القطاع الإستشفائي الخاص الذي يلعب دورا مهما جدا في النظام الصحي في لبنان، وقد تناول الإجتماع السبل الكفيلة بتحقيق ذلك”.

وختم مؤكدا “أن التعاون ممتاز مع الوزير حسن ونتطلع إلى الإستمرار في هذا التعاون”.