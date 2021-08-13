لبنان | هل أصيب دياب بـ”كورونا”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أجرى فحص الـPCR وجاءت النتيجة سلبية، وبالتالي عاد إلى متابعة لقاءاته المباشرة”.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.