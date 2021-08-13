لبنان | هل أصيب دياب بـ”كورونا”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أجرى فحص الـPCR وجاءت النتيجة سلبية، وبالتالي عاد إلى متابعة لقاءاته المباشرة”.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في وقت سابق إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.
وكتبت عبر “تويتر”: “ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا”.
وأضافت: “سيعود الرئيس دياب إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص pcr صباح يوم الجمعة المقبل والتأكد من عدم إصابته بالفيروس”.