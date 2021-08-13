لبنان | 93 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 20 دقيقة

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 7 و 9 آب، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وتسعين (93) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 7/8/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة وارسو : شركة LO رقم 145 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة دلمان : شركة AJ رقم 7846 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة تبليسي : شركة MEA رقم 2286 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

” رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 8/8/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أنقرة : شركة AJ رقم 7958 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دمشق : شركة Q6رقم 203 (جميعها سلبية)

” رحلة مسقط : شركة WY رقم 423 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

” رحلة أنطاليا : شركة AJ رقم 7834 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة برلين : شركة EW رقم 9982 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة بودروم : شركة AJ رقم 7828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

” رحلة دلمان : شركة AJ رقم 7846 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 645 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة التركية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

” رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

” رحلة أمستردام : شركة MEA رقم 200 (جميعها سلبية)

” رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1826 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

” رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 9/8/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

” رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

” رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة السليمانبة : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة باريس : شركة AIR FARNCE رقم 564 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)

” رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

” رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة نيس : شركة MEA رقم 224 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)