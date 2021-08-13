لبنان | هل توقف المطار عن العمل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

نفت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن توقف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن العمل وتأجيل رحلاته”.

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي بيان، نفت فيه “المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن توقف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن العمل وتأجيل رحلاته”.

وأعلنت ان “ما يتم تداوله غبر صحيح والامور طبيعية في المطار”.