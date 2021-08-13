لبنان | الوضع الجهنمي يشعل الشارع مجددا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

على وقع الأزمات الجهنمية التي تمرّ بها البلاد، عاد واشتعل الشارع من جديد، إذ عمد عدد من المحتجين إلى قطع عدد من الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية.

وعمد عدد من المواطنين الى قطع السير على اوتوستراد الدورة وكذلك على الطريق البحرية ما أدى إلى زحمة سير خانقة.

كما تم قطع السير على اوتوستراد ⁧‫البالما‬⁩ بالاتجاهين، وعلى طريق ⁧‫الشويفات‬⁩ قرب محطة الريشاني.

ويعاني لبنان من انهيار مالي ومعيشي غير مسبوق، ومن نقص حاد في المحروقات ترجم في الطوابير اليومية أمام محطات الوقود لتعبئة السيارات بالبنزين، وما رافقها من إشكالات أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى في أكثر من حادثٍ بعددٍ من المناطق اللبنانية.

كما أدى نفاد المازوت عن مختلف القطاعات، مثل المستشفيات، التي بدأ بعضها يشهد إقفالاً غير مسبوق، وكذلك المطاحن والأفران التي توقفت اليوم بعددٍ كبيرٍ منها عن العمل، وتسير على خطاها أيضاً المطاعم والمنتجعات السياحية والفنادق والسوبرماركات والمحال التجارية.