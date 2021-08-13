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لبنان | أبو شقرا: المطلوب تأمين حماية للمحطات المفتوحة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

فادي أبو شقرا

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أننا “اليوم ندفع ثمن التضارب الحاصل بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان وفي تحديد جدول الأسعار”.

وقال ابو شقرا في حديث تلفزيوني: “حصلت بعض الإشكالات في الدامور بسبب التدافع ولم يسقط اي قتيل”. وأضاف: “المطلوب اليوم تأمين الحماية للمحطات المفتوحة تفاديا للإشكالات ولا نريد ان نكون “شهداء المحروقات”.

ويعاني لبنان من انهيار مالي ومعيشي غير مسبوق، ومن نقص حاد في المحروقات ترجم في الطوابير اليومية أمام محطات الوقود لتعبئة السيارات بالبنزين، وما رافقها من إشكالات أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى في أكثر من حادثٍ بعددٍ من المناطق اللبنانية.

كما أدى نفاد المازوت عن مختلف القطاعات، مثل المستشفيات، التي بدأ بعضها يشهد إقفالاً غير مسبوق، وكذلك المطاحن والأفران التي توقفت اليوم بعددٍ كبيرٍ منها عن العمل، وتسير على خطاها أيضاً المطاعم والمنتجعات السياحية والفنادق والسوبرماركات والمحال التجارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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