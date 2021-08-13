لبنان | كتاب من عبد الصمد إلى رئاسة مجلس الوزراء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أرسلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، طلبت فيه إضافة المتعاقدين في وزارة الإعلام والمستخدمين في تلفزيون لبنان إلى الفئات المستهدفة بمشروع المرسوم 2586/ ص 1 المقدم من وزارة المالية بتاريخ 11/8/2021 والرامي إلى إعطاء سلفة خزينة لموظفي وأجراء الإدارات العامة والقضاة والأجهزة العسكرية والأمنية والسلك التعليمي والمتقاعدين.

وأشارت الوزيرة عبد الصمد في كتابها إلى “أن المرسوم لم يأت على ذكر المتعاقدين في الإدارات العامة، في حين أنهم يشكلون أغلبية الموظفين في وزارة الإعلام بحيث يصلون إلى حوالي 92 في المائة من ملاكها، وعليه طلبت مساواتهم بسائر الموظفين المشمولين بالمرسوم 2586/ ص 1 أضف إلى مستخدمي تلفزيون لبنان الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة”.

وذكرت في الكتاب بأنه سبق لنقابة مستخدمي التلفزيون أن تقدمت بطلب للاستفادة من مساعدة اجتماعية ظرفية استثنائية نظرا للأحوال الاقتصادية التي يمر بها البلد راهنا.