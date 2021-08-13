لبنان | الدفاع المدني: 57 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:09 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت كالآتي:

– إخماد حرائق (عدد 39):

* أحراج (عدد6):

(م.جبل لبنان) (عدد2): شلوماص/جبيل – كور الهوا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : شبطين.

(م.عكار) (عدد2) : السنديانة – جبرايل.

(م.النبطية) (عدد1) : كفرفيلا.

* أعشاب (عدد26):

(م.بيروت)(عدد1) : أرض جلول/طريق الجديدة.

(م.جبل لبنان) (عدد8): كفرشيما – الجاموس – السمقانية – جدرا – كترمايا – بيت مري.

واشجار واطارات قديمة في : زوق مصبح – البربارة.

(م. لبنان الشمالي) (عدد5) : سقي التبانة – كفريا – بخعون – طرابلس – العلالي.

(م.عكار) (عدد1) : العبودية.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد3) : عين الدلب – حارة صيدا – العباسية.

(م. النبطية) (عدد2) : ميس الجبل – حولا.

(م.البقاع) (عدد6): وادي الدلم/قب الياس(*2) – الكرك(*2) – الروضة – المعلقة.

* منازل (عدد3) : الحازمية – غرفة ناطور في ديك المحدي – منزل متنقل (كارافان) في الصرفند.

* مؤسسات (عدد1) : داخون مطعم في الفرزل.

* كهرباء (عدد2): غرفة كهرباء على اوتستراد السيد هادي نصرالله – لوحة فواصم واسلاك كهربائية في صفير.

* إطارات (عدد1) : كورنيش النهر.

– نقل وإسعاف (عدد16) :

* حوادث (عدد9): ذوق مصبح (*2)- فردان – كاراكاس – كراكول الدروز – حمانا – عاليه – انطلياس – قريطم.

* حوادث سير (عدد6): الرحاب ونقل جريح إلى المستشفى – المتحف ونقل جريحين سوريين إلى المستشفى – اوتوستراد السيد هادي نصرالله ونقل جريح إلى المستشفى – جعيتا ونقل جريح سوري إلى المستشفى – اوتوستراد نهر ابراهيم ونقل جريحين الى المستشفى – طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر، ونقل جريح إلى المستشفى.

* نقل جثث(عدد1) : من زوق مصبح إلى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد2): مهرجانات سيدة الشقيف في غبالة- مراسم عاشوراء في ضاحية بيروت الجنوبية.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية : 57 مهمة.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.