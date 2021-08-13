لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 ثانية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 13 / 8 / 2021 ما بين الساعة 10.00 والساعة 12,30، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: الطيري، اللويزة وعلما الشعب ــ الجنوب”.

وفي بيان آخر، اعلنت انه “بتاريخ 13 / 8 / 2021 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: حولا، طيرحرفا، يارون، الضهيرة، مروحين، وعمرا ــ الجنوب”.

وفي بيان ثالث افادت “ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 12 / 8 / 2021 ولغاية 28 / 8 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، وثكنة سعيد الخطيب ــ حمانا، وبولونيا، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.

كما اعلنت في بيان رابع “ان وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 13،12،11 / 8 / 2021 ما بين الساعة 14.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ضهر البيدر، وثكنة سعيد الخطيب ـ حمانا، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة”.

وافادت في بيان آخر “ان وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ: 17،11و18 /8/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير ــ المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

واعلنت في بيان جديد، “ان وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 30.27.26.23.20.19.18.17.16.13.12.9 و31/ 8/ 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان اخير، اعلنت “ان وحدات من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 6/ 8/ 2021 ولغاية 27/ 8/ 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي تدريب ورماية مزرعة حنوش ـ حامات بولونيا، ثكنة سعيد الخطيب ـ حمانا وسقي أبو علي يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية”.