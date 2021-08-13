لبنان | البراكس: لحل مسألة توزيع المحروقات قبل نفاد المخزون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 10:44 صباحًا

رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان ان “شد الحبال بين السلطة السياسية ومصرف لبنان، يضع الشعب واصحاب المحطات وكل قطاع المحروقات في ضياع ومأزق يدفع ثمنه المواطن”.

واعتبر أن “أصحاب محطات المحروقات كالمواطنين ضحايا وكبش محرقة في هذا التصادم”. وناشد “القييمين على البلد، وحاكم المصرف المركزي ايجاد الحل المناسب ليعود توزيع المحروقات في الاسواق اللبنانية الى طبيعته، قبل نفاد مخزون المحطات، التي ما زال لديها بعض منه، ويذهب الجميع الى العتمة الشاملة والشلل التام بالتوقف القسري لحركة السير”.