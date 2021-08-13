لبنان | الراعي: تشكيل الحكومة مدخل الحلول.. و”بدنا نهدّي بعضنا ونصمد مع بعضنا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 دقيقة

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن اللبنانيين ينتظرون الدخان الأبيض من ناحية تشكيل حكومة جديدة تكون فدائية لأنها ستواجه الصعاب في لبنان وسيكون عليها أن تنجز الاصلاحات الهيكلية.

وشدد الراعي في تصريح عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون من بعبدا على أن تشكيل الحكومة مدخل الحلول، آملاً أن تتشكل في أسرع وقت ممكن وشعبنا ينتظر لكن هذا الانتظار صعب ومرّ.

كما أسف للحالة التي وصلنا إليها في لبنان وكلنا مسؤولون و”بدنا نهدّي بعضنا ونصمد مع بعضنا”.