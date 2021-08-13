لبنان | مروجا مخدرات في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.

ونتيجة المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توافرت معلومات حول مروجَي مخدرات ينشطان في مناطق جبل لبنان، وبعد الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت الى تحديد هويتهما، وهما:

س. م. (مواليد عام 1977، لبناني) بحقه /7/ مذكرات توقيف بجرم تجارة وترويج وتعاطي المخدرات

ه. ع. ا. (مواليد عام 1988، سوري)

بناء عليه، أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة لتحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 6-8-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة زوق مصبح على متن سيارته نوع “نیسان”، والثاني في محلة برج حمود اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع “نیسان”.

بتفتيشهما وتفتيش سيارتهما ضبط بحوزة الأول هاتفان خليويان يستخدمهما في عمليات الاتجار والترويج ومبلغ مالي، وضبط بحوزة الثاني ما يلي:

-/15/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الباز الكوكايين زنتها /70،3/ غ قائم، و/5/ علب بلاستيكية تحتوي على /25/ غ قائم من مادة الكوكايين، و/5/ علب بلاستيكية من الكوكايين بودرة زنتها /25/ غ قائم، /30/ غ قائم من مادة الماريجوانا داخل /5/ أكياس، /7/ أكياس من مادة السالفيا زنتها /50/ غ قائم، /16/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة “Speed” زنتها /80/ غ قائم، كمية من حبوب “XTC”، هاتف خلوي عدد /2/ ومبلغ مالي.

بتفتيش غرفة الأول داخل إحدى الفنادق تم ضبط /3/ أكياس نايلون تحتوي على مادة “Speed” زنتها /8،23/ غ قائم، كمية من حشيشة الكيف وحبوب الـ” “XTC”، ميزان حساس وعدد من الأدوات التي تستخدم في التوضيب. وبتفتيش منزل الثاني في برج حمود تم ضبط /3/ هواتف خلوية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتجارة وترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.