لبنان | مخزون الشركات المستوردة للنفط يكفي لـ3 أيام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ”النهار” أنّ “الجمارك اللبنانية أحصت، أمس، كمية الوقود الموجودة في خزانات الشركات، وباتت هذه البيانات لدى مصرف لبنان”.

وتابع فياض: “لم نسلّم البضائع أمس، وانتظرنا صدور جدول أسعار جديد بناءً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

وتابع فياض: “فاجأنا موقف وزارة الطاقة، التي طلبت منّا أن نسلّم البضائع اليوم بناءً للسعر المدعوم، في حين أنّ الجمارك أحصت الكميات التي من المفترض أن ندفع الفرق بين سعرها غير المدعوم وسعرها المدعوم للمصرف المركزي”، موضحاً أنّ “الشركات لن تسلّم حتى حلّ الخلاف، واتخاذ القرار النهائي بشأن دعم أسعار المحروقات”.

وقال فياض إنّ “السوق لا تحمل هذا التأخير في اتخاذ القرار، بخاصة أنّ المخزون في المحطات لا يكفي، وأنّ مخزون الشركات المستوردة للنفط التي تمّ قياسه أمس بدوره لا يكفي سوى لثلاثة أيّام بعد توزيعه على الأسواق”.