لبنان | الدواء “راجع” إلى الصيدليات الأسبوع المقبل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

في ظل الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل يومين من أجل تذكيره بما اتفق عليه في السابق بشأن الاستمرار بدعم الأدوية المزمنة وحليب الأطفال ولقاحات الأطفال داعياً إياه الى البدء بتحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من تأمين الدواء الى الصيدليات.

وتوقع عراجي، في حديث إذاعي، أن يتوفر الدواء الأسبوع المقبل في الصيدليات إذا التزم مصرف لبنان كما الشركات بمسؤولياتهم.