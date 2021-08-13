لبنان | طوابير الذل أمام محطات المحروقات صادمة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 8:52 صباحًا

لا يزال المواطن اللبناني يعيش الذب على أنواعه في ظل “جهنم” الذي يعيشه في دولة الفساد.

ومن أنواع الذل اليومية، صُدم المواطنون فجر اليوم بمشاهد الطوابير الطويلة امام محطات المحروقات منذ الساعة الخامسة صباحا، في مشهد يوثق الذل الذي بات يعيشه اللبنانيون على وقع الانهيار.

إلى ذلك، تتسبب هذه الطوابير بزحمة سير خانقة على مختلف الطرقات، حيث أفادت غرفة التحكم المروري عن حركة مرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب التوافد الى محطات المحروقات، وكذلك الامر على المسلك الغربي لاوتوستراد شكا.