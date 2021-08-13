لبنان | بالفيديو – المطار “على الشمعة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2021 12:00 صباحًا

بعد انقطاع التيار الكهربائي عن كافة المناطق والمنازل والإدارات الرسمية، يشهد مطار بيروت انقطاعًا للتيار الكهربائي أيضاً إثر الافتقاد لمادة المازوت.

وتغرق كل المناطق اللبنانية بعتمة شبه شاملة بسبب عدم توافر المازوت وانقطاع خدمة الكهرباء بشكل كلي.

ويسود الغضب كل المناطق اللبنانية، حيث اضطرت العائلات وأصحاب المتاجر إلى إفراغ كل الأغذية المعرضة للتلف من البرادات بعد بسبب انقطاع التيار.

وتأتي هذه العتمة بعد إطفاء عدة معامل لتوليد الكهرباء لمولداتها بسبب نفاد مادة الفيول وغياب الصيانة.

وقرر أصحاب المولدات الخاصة إطفاء مولداتهم بسبب نفاذ مادة المازوت واضطرارهم لشراء كميات كبيرة من المازوت بأسعار خيالية من السوق السوداء.

وانقطاع الكهرباء عن بيوت الناس تسبب في وفاة أكثر من 4 اشخاص قبل أيام بسبب غياب التغذية وعدم قدرة المرضى على التزود بالأوكسجين نتيجة العتمة.