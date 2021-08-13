لبنان | الجيش: خرقان بحريان معاديان قبالة رأس الناقورة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2021 11:49 مساءً

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 11/8/2021 الساعة 23.30، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 518 مترا، ولمدة 65 دقيقة.

وبتاريخ 12/8/2021 اعتبارا من الساعة 00.55 ولغاية الساعة 7.43، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 463 مترا.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.