لبنان | اعتصام وقطع طرق في ساحة النور – طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 30 دقيقة

نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً في ساحة النور في طرابلس، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ورفع الدعم عن المحروقات.

وعمد المحتجون الى قطع مسارب الساحة، ورددوا هتافات تطالب برحيل السلطة الحاكمة، كما ودعوا جميع المواطنين إلى النزول الى الشوارع، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني، فيما تنفذ عناصر قوى الامن الداخلي انتشارا واسعا في محيط سرايا المدينة وداخلها.

وفي إطار آخر، دخل بعض الشبان إلى احد صالونات الحلاقة الرجالي في شارع نقابة الاطباء في طرابلس، وعبثوا في محتويات الصالون كما واعتدوا بالضرب على احد الموظفين، على خلفية خلافات شخصية سابقة.

وعلى الاثر أطلق صاحب الصالون النار من مسدس حربي في الهواء ليفر بعدها المعتدون الى جهه مجهولة.

وحضرت فورا عناصر قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا في الحادث، فيما العمل جار على تعقب المعتدين.