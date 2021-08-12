لبنان | تجمع الشركات المستوردة للنفط: لاعتماد سعر صرف موحد للمحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلن “تجمع الشركات المستوردة للنفط” في بيان، أنه “علم من وسائل الإعلام بقرار مصرف لبنان تأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق”.

وأضاف البيان أن “التجمع، وبعدما قامت المديرية العامة للجمارك اليوم باحتساب الكميات الموجودة لدى الشركات وارسالها الى مصرف لبنان، أخذ علما من وزارة الطاقة والمياه بطلب اعتماد جدول الاسعار السابق نفسه، أي سعر صرف 3900 ل.ل للدولار الواحد. وتجاه هذا الواقع كما والتضارب بين موقعي قرار رسميين مختلفين، يطالب التجمع بتوضيح الآلية وباعتماد سعر صرف موحد للبيع والشراء للحد من المعاناة اليومية للمواطنين”.