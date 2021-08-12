لبنان | السائقون العموميون في طرابلس: اخلاء سبيل داوود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلن نقيب السائقين العموميين في طرابلس والشمال شادي السيد في بيان، “إخلاء سبيل الموقوف في حادثة شكا الهري السائق هيثم داوود بعد توفير المبالغ المطلوبة ككفالة إخلاء سبيل على أن تتابع الجهود لإخلاء سبيل زميلنا الثالث والأخير الموقوف على ذمة هذه القضية محمود قبرصلي”.

وشكر السيد، الذي رافق داوود من مكان توقيفه، “كل الذين ساهموا ماليا ومعنويا”، داعيا إلى “توفير المزيد من الدعم بهدف إطلاق الموقوف الثالث والأخير على ذمة هذه القضية لدفع الكفالة البالغة مئة مليون ليرة لبنانية”.

وقال: “نجدد التأكيد أن قطع الطرق حق نمارسه للفت عناية المتغافلين عن حقوقنا وحقوق الناس، ولا نقوم بأي جرم ونجتنب جميعا التسبب بأي ضرر مادي أو معنوي للناس، فنحن كسائقين نحمل دمنا على كفنا على مدار الساعة، ونحرص دائما على سلامة الآخرين ونتوخى ذلك”.