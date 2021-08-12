لبنان | أزمة النفايات من جديد.. وهذا ما طلبته رامكو من أهالي بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المجموعة المندمجة شركة رامكو/التاس-ب أن نتيجة التأخير الحاصل بدفع مستحقاتها المالية غير المبررة والمتعمدة بحجز مستحقاتها المالية التي وان صرفت لها بموجب شيكات لا تكفي لتسديد أجور عمالها مما سيأثر سلبا على عملية كنس وجمع النفايات وما يعني ذلك من تراكم للنفايات في الشوارع وعلى الطرقات.

وقالت في بيان:

“رغم المحاولات والجهود الحثيثة ومناشداتنا المستمرة لبلدية بيروت من أجل صرف جميع مستحقاتنا المالية المتوجبة منذ أكثر من 3 أشهر ورغم المصاعب التي نواجهها في ظل الإنهيار المالي والإقتصادي الذي يمر به البلد وعدم قدرتنا على تأمين السيولة لدفع المتوجب علينا من رواتب وأجور وتغطية كلفتنا التشغيلية التي أرتفعت الى أكثر من 1200% وأخرها رفع الدعم عن المحروقات الذي سيسبب استحالة في الإستمرار بقدرتنا التشغيلية، ورغم مناشداتنا المستمرة بالمساعدة لأيجاد حلول للأمور التي تأثر بشكل مباشر على قدرتنا التشغيلية، لم نلقى أي اهتمام او نية في المساعدة.”

وطلبت الشركة من أهل بيروت الى عدم رمي النفايات بين الساعة 6:00 صباحا والساعة 2:00 ظهرا وحصر رمي النفايات في الحاويات المخصصة لها بين الساعة 3:00 عصرا والساعة 5:00 صباحا.