لبنان | بعد 100 عام من الخدمة.. مستشفى المقاصد غير قادر على استقبال أي مريض!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2021 4:19 مساءً

أعلن مستشفى المقاصد في بيان عن “عدم قدرته على إستقبال المرضى ومعالجتهم نظرا لإنقطاع مادة المازوت عن المستشفى كباقي المستشفيات في لبنان، وعدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى وأدوية البنج وغيره من الأدوية الضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارئ، علما أن مادة المازوت المتوافرة للمستشفى تكفي لمدة يومين”.

وحمل المستشفى مسؤولية “ما وصل إليه من ترد للمسؤولين الرسميين وغير الرسميين، ومن المؤكد النقص الحاد في مادة المازوت والكهرباء والأدوية سيتسبب بوفاة المرضى وفي أفضل الأحوال إيذاء الكثير من المرضى”.

وأهاب المستشفى بـ”المواطنين والمرضى المستفيدين من خدماته منذ أكثر من مائة سنة أن يتوجهوا إلى المسؤولين والحكومة لعلاجهم”.