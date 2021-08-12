لبنان | بشارة الأسمر: نعلن الرفض المطلق لرفع الدعم في ظل عدم وجود خطة بديلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 04:11 مساءً - عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد في كورنيش النهر، تحدث فيه عن قرار رفع الدعم عن المحروقات والدواء، ووصفه بـ”العشوائي”، مشددا على “تشكيل حكومة قادرة على معالجة الازمات، لا ان تدفن الشعب اللبناني حيا”.

واعتبر أن “القرارات العشوائية الأحادية التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون التنسيق مع المسؤولين المعنيين، من شأنها أن تترك انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد برمته. لذلك استدعى اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاكم. كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض هذا القرار لأنه مخالف لقانون ترشيد الدعم وإصدار البطاقة التمويلية”.

ورأى “ان رفع الدعم بالشكل الحالي سيؤدي حكما إلى تباطؤ في الحركة الاقتصادية والتجارية، ولمسناها اليوم بحركة سير مشلولة”.

ولفت الى ان “أي موظف كان أو عامل أو عسكري بحاجة يوميا إلى 60 الف ليرة، أي ما يعادل مليون و400 الف ليرة شهريا للوصول إلى مركز عمله، إضافة إلى أن كلفة 5 أمبير كهرباء، بعد رفع الدعم ستصبح بحدود مليونين و500 الف ليرة، أي أننا وصلنا الى مبلغ 4 ملايين ليرة شهريا، قبل التحدث عن كلفة الأكل والشرب والخدمات والتعليم”.

واكد الاسمر ان “الاتحاد العمالي ضد سياسة رفع الدعم عن الدواء والمحروقات أولا، لأنها سلع ضرورية ولعدم وجود خطة بديلة، خصوصا تلك الخطة التي اتفقنا عليها مع دولة الرئيس دياب والمتعلقة بالبطاقة التمويلية”.

وأعلن “الرفض المطلق لرفع الدعم في ظل عدم وجود خطة بديلة، لأن لا قدرة للعاملين في القطاعين العام والخاص على الوصول الى عملهم، والقطاعات العسكرية لن يتمكن أفرادها من الالتحاق بمراكزهم”.

واشار الأسمر إلى أن “مرفأ بيروت يتأثر كليا، لأن المياومين يتقاضون 33 الف ليرة يوميا كبدل عمل يومي، ولن يكون بمقدورهم الوصول الى المرفأ، وبذلك ستشل حركة الشحن والتفريغ، إضافة الى نقص مادة المازوت للآليات في مرفأ بيروت”.

كما اشار الى ان “مؤسسات كهرباء لبنان والمياه وأوجيرو لن تتمكن من العمل، إذا بقي هذا السيف مصلت عليها وهو مرفوض بالمطلق. وإذا لم يعالج الموضوع سندعو جميع العمال والموظفين الى البقاء في بيوتهم”.

وشدد الاسمر على ان “رفع الدعم عن الدواء والمحروقات يجب أن يقترن بترشيد الدعم ومنع الاحتكارات والسمسرة، وهنا نؤكد أن لا قدرة للدولة على تأمين واقع اجتماعي مستقر للعمال، لذلك يتطلب الأمر تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على وضع حد للأوضاع المعيشية والاجتماعية المتدهورة”.

ورأى ان “المسؤولين في لبنان يأخذون الشعب الى الإعدام، فعند رفع الدعم سيكون سعر ربطة الخبز 8000 ليرة لبنانية، وعندها لا قدرة للمطاحن على العمل. نعمل منذ يومين على تأمين حاجة هذه المطاحن والأفران من مادة المازوت كما هناك أفران قد تتوقف عن العمل”.

وأضاف “المسؤولون لا ينسقون مع بعضهم البعض، والقرارات العشوائية خير دليل على ذلك. هذه القرارات قد تؤدي الى فلتان أمني بدأنا نلمسه مع مصادرة سيارات وصهاريج تنقل محروقات، من خلال قطع الطرق وإشعال اطارات، او الازدحام أمام محطات المحروقات والمشاكل التي تنتج عن ذلك”.

وسأل الأسمر “ماذا ينتظر المسؤولون لإنهاء المفاوضات حول تشكيل الحكومة؟”، متابعاً “الواقع أليم لا يمكن تحمله. والبداية بتأليف حكومة قادرة على معالجة الأزمات، لا أن تدفن الشعب اللبناني حيا، خصوصا وأن القدرات الجامعية تهاجر. عيب على كل مسؤول أن يهاجر شبابنا، لذلك ندعوهم للمبادرة فورا لتشكيل حكومة توفر الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي وتعمل على حماية الشعب”.

وختم الأسمر “الاتحاد العمالي العام ضد هذا القرار، وبالتالي نحن ضد سياسة التهريب والاحتكارات. نحن مع قيام علاقات واضحة وتنسيق واضح بين المسؤولين لمنع القرارات الأحادية، العشوائية، المدمرة”.