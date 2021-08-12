لبنان | نقابة مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ: التسعيرة بالدولار النقدي فقط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 8 ثواني

أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في بيان لها:

“بعد التشاور مع اصحاب الشاحنات العاملة في المرفأ حول ارتفاع اسعار المحروقات بشكل جنوني وغير مسبوق، وفقدانها من الاسواق، وارتفاع جميع السلع وقطع الغيار والمواد الغذائية، وبعد ان كنا اصدرنا تسعيرة نقل من والى المرفأ على اساس 50 في المائة من التسعيرة على أساس الدولار النقدي و50 في المائة باللبناني على سعر المنصة، وبعد ان وجدنا انه يستحيل علينا الاستمرار بهذه التسعيرة، فقد قررت النقابة بالاتفاق مع جميع اصحاب الشاحنات تعديل هذه التسعيرة لتبقى على ما هي عليه، ولكن بالدولار النقدي فقط مائة بالمائة، لاننا اصبحنا على شفير الافلاس والتوقف عن العمل”.

وختم البيان:” نطلب من الجميع التقيد بمضمون هذا الاعلان، ونرجو من جميع المتعاملين معنا ان يتفهموا هذا القرار الذي اضطرينا مجبرين على اتخاذه”.