لبنان | نداء عاجل من نقابة الممرضين والممرضات قبل أن يصبحوا جميعهم مشاريع هجرة!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

طالبت نقابة الممرضات والممرضين المعنيين في القطاع الصحي الرسمي والخاص باتخاذ إجراءات طارئة وإستثنائية وإعطاء سلفة على بدل النقل لكل العاملين في التمريض لا تقل عن قيمة صفيحة بنزين أسبوعيا حسب السعر الرسمي لوزارة الطاقة، وذلك “في حين أن قطاع التمريض في لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التقهقر من جراء المشاكل والمعضلات التي يعاني منها العاملون في المهنة، أضيفت كارثة رفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات لتضرب الرواتب نهائيا ويصبح الممرضات والممرضون عاجزين عن الحضور الى مراكز عملهم للعناية بالمرضى وفي هذه المرحلة الصحية والإقتصادية الدقيقة والخطيرة”.

وكشفت في بيان أنها وجهت لهذه الغاية كتابا عاجلا لكل من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون كصرخة تحذيرية قبل أن يقع المحظور ويصبح جميع الممرضات والممرضين مشروع هجرة، وتصبح المستشفيات أبنية فارغة، ويصبح المريض أمام خطر كبير يهدد صحته لعدم وجود العناية التمريضية اللازمة له.