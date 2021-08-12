لبنان | البراكس: لا تغيير في جدول في تركيب الأسعار إذا رُفض قرار الحاكم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2021 1:03 مساءً

لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى “أننا أمام رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتعميم مصرف لبنان، وهو أصدر بياناً بذلك، من هنا أصبح من الصعب جداً صدور جدول تركيب أسعار للمحروقات معاكس لإرادة رئيس الحكومة، والجدول المعمول به سيبقى ساري المفعول كما هو من دون أي تغيير”.

وطالب عبر “المركزية”، وزارة الطاقة “بالسماح للشركات المستوردة فتح مستودعاتها لتسلم المحروقات لزوم المحطات لتوزّع بدورها على المواطنين، وكذلك فتح منشآت النفط للهدف ذاته”.

تابع: هذا كله في انتظار الاجتماع المعقود في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، وأعتقد أنه سيصبّ في الاتجاه ذاته.

وشدد البراكس على أنه “في حال تم الإبقاء على جدول تركيب الحالي، على شركات النفط المباشرة فوراً بتوزيع المحروقات على المحطات”.