لبنان | كركي: تعليق المهل القانونية لنهاية العام تيسيراً لشؤون المضمونين وأصحاب العمل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي المذكرة الاعلامية الرقم 671 الصادرة في 11 آب 2021، قضى بموجبها تعليق المهل القانونية والعقدية والمتعلقة بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد وتسديد الاشتراكات المستحقة وإعادة جدولتها لغاية 31/12/2021 ضمنا.

وكان كركي قد اصدر، بدءا من 18 تشرين الأول 2019، عددا من المذكرات الاعلامية التي تعنى بتعليق المهل القانونية والعقدية.

واكد كركي، انه رغم ما يترتب على الصندوق من ضغوطات وأعباء إضافية وشح في الايرادات، إلا أنه لن يتوانى عن إجراء كل ما يلزم من أجل التخفيف من وطأة الأزمات عن كاهل المضمونين وأصحاب العمل، ويدعوهم الى العمل على الاستفادة من فترات السماح لمعالجة أوضاعهم المالية ( دفع وتقسيط الاشتراكات وإعادة جدولتها) قبل انتهاء هذا العام.